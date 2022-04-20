Украинка Костюк — о решении Уимблдона: надеюсь, другие турниры будут действовать так же

Украинская теннисистка Марта Костюк резко отреагировала на слова австралийца Джона Миллмана о запрете россиянам и белорусам играть на Уимблдоне-2022. «Лучше бы Уимблдон пожертвовал Украине всю свою прибыль, а не отстранял россиян», — написал Миллман.
«Украине нужны мир и свобода. Не деньги. Любой, кто думает, что подобное решение нацелено лично на игроков, довольно эгоистичен. Игроки являются важной частью пропаганды и большим примером для своих болельщиков. Молчание – это предательство», — написала Костюк.
«Привет, Марта. Возможно, я должен был более чётко изложить свою позицию. Я полностью поддерживаю Украину и её народ. Я просто думаю, что Уимблдон сделал это для собственной выгоды, для хорошей репутации, а не для того, чтобы действительно помочь», — ответил австралиец.
«Мы видим собственными глазами, что Уимблдон не получил от этого никакой выгоды, наоборот, столкнулся с множеством трудностей. Ничего личного, но я надеюсь, что другие турниры будут действовать так же, пока игроки не выскажутся», — добавила в ответ Костюк.
- 20 апреля 2022
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