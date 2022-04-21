Мартина Навратилова призналась, что чуть не расплакалась, узнав о решении Уимблдона

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова высказалась о решении запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой. Навратилова призналась, что была «опустошена» и «почти в слезах», услышав об этой новости.
«Отстранение… Это не тот путь. При этом я так же сильно сочувствую украинским игрокам и украинскому народу… Откровенно говоря, я думаю, что AELTC зашёл дальше, чем ему следовало. Думаю, это неверное решение. Это несправедливо по отношению ко всему миру. Сейчас происходит так много плохого. Думаю, это бесполезное решение.
Некоторые российские и белорусские игроки даже выразили своё несогласие с войной. Сейчас единственным для них вариантом для продолжения карьеры было бы покинуть свою страну. Это то, что мне пришлось сделать в 75-м году из-за тоталитарного режима. Теперь мы требуем от игроков то же самое из-за политики, из-за репутации. Я могу понять запрет команд, но на индивидуальном уровне делать это неправильно.
Хотела ли бы я, чтобы Уимблдон изменил своё решение? Хотела бы. Но я думаю, что уже слишком поздно. Будет трудно обратить время вспять», — приводит слова Навратиловой The Telegraph.
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