В опросе журналиста из США о справедливости решения Уимблдона россиян поддержало 70%

Известный теннисный журналист из США Бен Ротенберг создал на своей странице в «Твиттере» опрос, посвящённый решению Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

Вопрос журналиста звучит следующим образом: «Поддерживаете ли вы решение запретить российским и белорусским игрокам участвовать в Уимблдоне 2022 года?». На данный момент в голосовании приняло участие почти семь тысяч человек, из них ответ «да» выбрали 28,9%, а ответ «нет», соответственно, 71,1%.

Уимблдон-2022 пройдёт с 27 июня по 10 июля. LTA стала первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. В данный момент спортсмены из этих двух стран допускаются на турниры под эгидой ATP, WTA и ITF в нейтральном статусе.