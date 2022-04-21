В опросе журналиста из США о справедливости решения Уимблдона россиян поддержало 70%

Известный теннисный журналист из США Бен Ротенберг создал на своей странице в «Твиттере» опрос, посвящённый решению Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.
Вопрос журналиста звучит следующим образом: «Поддерживаете ли вы решение запретить российским и белорусским игрокам участвовать в Уимблдоне 2022 года?». На данный момент в голосовании приняло участие почти семь тысяч человек, из них ответ «да» выбрали 28,9%, а ответ «нет», соответственно, 71,1%.
Уимблдон-2022 пройдёт с 27 июня по 10 июля. LTA стала первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. В данный момент спортсмены из этих двух стран допускаются на турниры под эгидой ATP, WTA и ITF в нейтральном статусе.
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