Экс первая ракетка мира раскрыла отношения со своим бывшим тренером

Знаменитая американская теннисистка Пэм Шрайвер рассказала о своих отношениях с австралийским тренером Доном Кэнди. Они начались, когда теннисистке было 17 лет, а специалисту — 50. Сейчас самой Шрайвер 59 лет, а Кэнди умер два года назад.
События произошли в начале 1980-х. По словам бывшей первой ракетки мира в парном разряде, тренер соблазнял её на протяжении пяти лет.
По мнению Пэм, у неё с тренером был «долгий и ненужный роман», который плохо повлиял на её спортивную карьеру и отрицательно отразился на её способности к здоровым отношениям с другими мужчинами в более зрелом возрасте. Шрайвер поддержала запрет на любые романы между тренерами и учениками, который введён в британском спорте.
«Дон никогда не подвергал меня сексуальному насилию, но я бы сказала, что я ощущала это в эмоциональном плане. Я испытала много эмоций», — приводит слова Шрайвер SI.
В прошлом американка занимала третью строчку одиночного рейтинга и первую — парного. На ее счету 21 победа на турнирах «Большого шлема» в парном разряде.
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