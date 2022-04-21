Экс третья ракетка мира Милош Раонич женился

Бывшая третья ракетка мира, канадский теннисист Милош Раонич женился. Об этом сообщил журналист Джефф Дональдсон у себя в «твиттере».
Женой 31-летнего спортсмена стала Камилла Рингуар, с которой Раонич начал отношения в 2019-м году.
Напомним, Милош Раонич — финалист Уимблдона-2016 в одиночном разряде, а также полуфиналист Открытого чемпионата Австралии того же года.
Раонич пропустил последний «Большой шлем» в Австралии и теннисный турнир летних Олимпийских игр в Токио, так как не восстановился после травмы икроножной мышцы. С лета 2021 года теннисист не провёл ни одного матча.
Последнюю на данный момент игру Раонич сыграл на турнире в Атланте (США) 29 июля 2021 года. Во встрече второго круга соревнований Милош уступил американцу Брэндону Накашиме (7:5, 3:6, 6:7 (4:7)).
Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте;
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