Экс третья ракетка мира Милош Раонич женился

Бывшая третья ракетка мира, канадский теннисист Милош Раонич женился. Об этом сообщил журналист Джефф Дональдсон у себя в «твиттере».

Женой 31-летнего спортсмена стала Камилла Рингуар, с которой Раонич начал отношения в 2019-м году.

Напомним, Милош Раонич — финалист Уимблдона-2016 в одиночном разряде, а также полуфиналист Открытого чемпионата Австралии того же года.

Раонич пропустил последний «Большой шлем» в Австралии и теннисный турнир летних Олимпийских игр в Токио, так как не восстановился после травмы икроножной мышцы. С лета 2021 года теннисист не провёл ни одного матча.

Последнюю на данный момент игру Раонич сыграл на турнире в Атланте (США) 29 июля 2021 года. Во встрече второго круга соревнований Милош уступил американцу Брэндону Накашиме (7:5, 3:6, 6:7 (4:7)).

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