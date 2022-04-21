Немецкий теннисист: Роджер Федерер плавно движется к завершению карьеры

Немецкий теннисист Доминик Кёпфер вспомнил, как на «Ролан Гаррос» 2021 года проиграл 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира, швейцарцу Роджеру Федереру. По словам Кёпфера, ему жаль, что он может больше никогда не сыграть с Федерером, поскольку швейцарец скоро закончит карьеру.
«Конечно, немного жаль, когда играешь с Роджером, близко подбираешься к победе, но не побеждаешь. Это был, возможно, один из моих последних шансов победить его. Он плавно движется к завершению карьеры.
Как бы то ни было, это отличный опыт. Жаль, что это было не в присутствии зрителей. Матч проходил поздно вечером, а тогда в Париже был комендантский час [по коронавирусу]», — приводит слова Кёпфера Tennis World USA, ссылаясь на Tennisnet.
Федерер показал, как готовится к возвращению в тур:
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