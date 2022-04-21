Экс-пилот Формулы-1 Марк Уэббер обратился к Марии Шараповой, сообщившей о беременности

Бывший гонщик Формулы-1 австралиец Марк Уэббер обратился к пятикратной победительнице турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира, россиянке Марии Шараповой. Ранее в своих соцсетях 35-летняя Шарапова сообщила о беременности.
«Молодцы. Дай мне знать, нужны ли уроки вождения», — написал Уэббер в комментариях к соответствующему посту Шараповой.
Уэббер и Шарапова сотрудничают с известным немецким автомобильным брендом.
Напомним, в декабре 2020 года стало известно о помолвке Шараповой с Александром Гилксом — британским бизнесменом и соучредителем онлайн-аукционного дома Paddle 8, специализирующегося на продаже произведений изобразительного искусства. Российская теннисистка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.
Какие же милашки! Красавицы-теннисистки в детстве и сейчас:
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