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«Хватит ненавидеть русских!» Болельщики атаковали соцсети Уимблдона, отстранившего россиян

«Хватит ненавидеть русских!» Болельщики атаковали соцсети Уимблдона, отстранившего россиян
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Болельщики атаковали соцсети Уимблдона, после того как организаторы официально объявили о решении отстранить российских и белорусских теннисистов от турнира. Вот какие комментарии оставили болельщики под последним постом пресс-службы Уимблдона в соцсетях:

«Не трогайте Медведева. Пожалуйста, начните мыслить рационально, вы же разумные менеджеры!»

«#СправедливостьДляМедведева».

«#ХватитНенавидетьРусских».

«Позор тебе, Уимблдон».

«Русские игроки не имеют отношения к политике, к тому, что делают лидеры их стран. Парни, держите политику подальше от спорта. Если бы вас это действительно волновало, вы бы давно забанили израильтян. Дискриминация в лучшем виде».

«Бойкотируем Уимблдон

«Забанили Медведева! Вы серьёзно?!»

«Позор, позор, позор».

«Вот как выглядят расизм и дискриминация».

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