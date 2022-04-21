Британский юрист оценил возможность оспорить в суде отстранение россиян от Уимблдона

Британский юрист Стивен Тейлор Хит, глава отдела спортивного права компании JMW Solicitors, оценил вероятность того, что российские и белорусские теннисисты, которых отстранили от Уимблдона, подадут в суд, и предположил, что за этим последует.

«Игроки, которым AELTC запретил участвовать, могут попытаться доказать, что они лишаются не только потенциальных призовых, но и очков мирового рейтинга, которые могут повлиять на бонусы по окончании сезона, на право выступать в итоговых турнирах и на спонсорские бонусы. Аргументы игроков будут усилены тем, что позиция Уимблдона не соответствует позиции других крупных турниров, а также самих ATP и WTA.

Любое юридическое действие, вероятно, будет отбито AELTC, утверждающим, что они действуют в рамках своих полномочий в соответствии с конституцией мероприятия и что любой игрок, желающий участвовать, должен соблюдать конституцию мероприятия. Сложно сказать, как это решение нарушает законы Великобритании в отношении дискриминации или как-то ещё. У организаторов могут быть сложности с ATP и WTA, оценивающими их турнир как крупный и рейтинговый. В действительности, однако, такой шаг маловероятен, учитывая нынешнюю политическую ситуацию, особенно потому, что их позиция, похоже, пользуется поддержкой правительства», — приводит слова юриста City AM.

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