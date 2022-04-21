Иржи Легечка — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча турнира ATP-250 в Белграде

Сегодня, 21 апреля, в Белграде (Сербия) состоится матч второго круга турнира категории ATP-250, в котором сыграют восьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв и 93-й номер мужского мирового рейтинга, представитель Чехии Иржи Легечка.
Поединок пройдёт на центральном корте теннисного центра «Новак» и начнётся после матча Фабио Фоньини (Италия) — Аляж Бедене (Словения) не ранее 13:30 мск.
Рублёв и Легечка никогда ранее не встречались. Это будет первый матч их очного противостояния.
Отметим, что в первом круге турнира Легечка обыграл представителя Швейцарии Генри Лааксонена со счётом 6:2, 7:5. Рублёв — второй сеяный турнира, он автоматически вышел во второй круг.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Иржи Легечка — Андрей Рублёв на турнире категории ATP-250 в Белграде
- 21 апреля 2022
-
12:40
-
12:23
-
12:10
-
11:53
-
11:16
-
10:58
-
10:08
-
10:00
-
09:54
-
09:41
-
08:45
-
07:43
-
03:44
-
00:57
-
00:43
-
00:20
- 20 апреля 2022
-
23:09
-
21:33
-
21:29
-
21:19
-
20:53
-
20:30
-
20:16
-
20:06
-
19:34
-
19:26
-
19:16
-
18:57
-
18:48
-
18:37
-
18:28
-
18:18
-
18:12
-
18:06
-
17:37