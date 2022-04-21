Иржи Легечка — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча турнира ATP-250 в Белграде

Сегодня, 21 апреля, в Белграде (Сербия) состоится матч второго круга турнира категории ATP-250, в котором сыграют восьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв и 93-й номер мужского мирового рейтинга, представитель Чехии Иржи Легечка.

Поединок пройдёт на центральном корте теннисного центра «Новак» и начнётся после матча Фабио Фоньини (Италия) — Аляж Бедене (Словения) не ранее 13:30 мск.

Рублёв и Легечка никогда ранее не встречались. Это будет первый матч их очного противостояния.

Отметим, что в первом круге турнира Легечка обыграл представителя Швейцарии Генри Лааксонена со счётом 6:2, 7:5. Рублёв — второй сеяный турнира, он автоматически вышел во второй круг.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Иржи Легечка — Андрей Рублёв на турнире категории ATP-250 в Белграде