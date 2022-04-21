Шамиль Тарпищев: решение Уимблдона — нарушение всех прав человека. Юристы разберутся

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о решении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

«Прорабатываем юридически этот вопрос. Все спортивные организации поддерживают наше участие, надо проработать, а потом решать. Это нарушение прав человека, нонсенс. Хотя в теннисе все нас поддерживают, но не Англия. Мы дали этот вопрос международникам на проработку.

Со спортсменами полный порядок. Джокович назвал сумасшествием это решение. ATP и WTA решают, что нас надо допустить. Решение английского клуба — нарушение всех норм и правил. Юристы разберутся», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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