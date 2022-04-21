Шамиль Тарпищев рассказал о восстановлении Даниила Медведева после операции

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, как проходит процесс восстановления второй ракетки мира Даниила Медведева, который ранее перенёс операцию по удалению грыжи.

«Медведев восстанавливается по плану. Всё идёт хорошо. Надеемся, что увидим его на «Ролан Гаррос», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 22 мая по 5 июня. На Australian Open, который состоялся в январе, Медведев вышел в финал, где проиграл Рафаэлю Надалю в пяти сетах.

Ранее стало известно, что Даниил Медведев выступит на турнире в Хертогенбосе (Нидерланды), который пройдёт в июне. Это травяной турнир перед Уимблдоном, где россияне не смогут выступить ввиду отстранения.

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