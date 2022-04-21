Джокович — о победе над Джере: у меня были проблемы с подачей. Непонятная нестабильность

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над соотечественником Ласло Джере во втором круге турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). Матч завершился со счётом 2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).
«Играя официальный матч перед домашней публикой, ты чувствуешь огромную поддержку, и я очень за это благодарен. Но также всё это непросто. Даже имея многолетний опыт и много раз играя дома, ты всё равно переживаешь.
Я доволен, как мне удалось выстоять физически и пережить такой триллер, продолжавшийся почти три с половиной часа. Это изменения в лучшую сторону по сравнению с «Мастерсом» в Монте-Карло, где я просто физически не выдержал третий сет. Сегодня было по-другому. Если и есть улучшения в моей игре, то это одно из них.
Думаю, что большую часть матча Джере был сильнее. Именно он контролировал игру, он атаковал. Я снова чувствовал себя не лучшим образом в плане игры. У меня были проблемы с подачей, непонятная нестабильность.
Было немного странно играть против другого сербского игрока, но так будет и в следующем матче. Но всё же я должен сказать, что публика была невероятна», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.
В матче третьего круга турнира в Белграде Джокович сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем.
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