Джокович — о победе над Джере: у меня были проблемы с подачей. Непонятная нестабильность

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над соотечественником Ласло Джере во втором круге турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). Матч завершился со счётом 2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

«Играя официальный матч перед домашней публикой, ты чувствуешь огромную поддержку, и я очень за это благодарен. Но также всё это непросто. Даже имея многолетний опыт и много раз играя дома, ты всё равно переживаешь.

Я доволен, как мне удалось выстоять физически и пережить такой триллер, продолжавшийся почти три с половиной часа. Это изменения в лучшую сторону по сравнению с «Мастерсом» в Монте-Карло, где я просто физически не выдержал третий сет. Сегодня было по-другому. Если и есть улучшения в моей игре, то это одно из них.

Думаю, что большую часть матча Джере был сильнее. Именно он контролировал игру, он атаковал. Я снова чувствовал себя не лучшим образом в плане игры. У меня были проблемы с подачей, непонятная нестабильность.

Было немного странно играть против другого сербского игрока, но так будет и в следующем матче. Но всё же я должен сказать, что публика была невероятна», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

В матче третьего круга турнира в Белграде Джокович сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем.

Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте: