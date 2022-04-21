Татьяна Навка отреагировала на слова Новака Джоковича об отстранении россиян от Уимблдона

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала слова 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира, серба Новака Джоковича. Ранее Джокович заявил, что не поддерживает решение организаторов Уимблдона об отстранении российских теннисистов от турнира, и подчеркнул: «Когда политика вмешивается в спорт, это обычно плохо заканчивается».

«Вот что значит победитель, чемпион и спортсмен! Достойные слова достойного человека и сильного спортсмена. Чёткость позиции про спорт, а не про политику. Чего нельзя сказать о некоторых фигуристах на чемпионате мира этого года», — написала Навка в своём телеграм-канале.

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