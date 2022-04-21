Карацев в трёх сетах уступил 67-й ракетке мира из Германии на турнире ATP-250 в Белграде
Поделиться
Российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться в третий круг грунтового турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). Он потерпел поражение от немецкого теннисиста Оскара Отте в трёх сетах со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 3:6.
Продолжительность поединка составила 2 часа 19 минут. Карацев пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал лишь один брейк-пойнт из восьми. На счету Отте — десять эйсов, три двойные ошибки и пять использованных брейк-пойнтов из 13.
В третьем круге турнира Отте встретится с итальянцем Фабио Фоньини.
Общий призовой фонд турнира составил € 534 555. Его действующим чемпионом является именно Карацев, который в прошлогоднем финале обыграл итальянца Маттео Берреттини.
Белград. 2-й круг
21 апреля 2022, четверг. 12:10 МСК
67
Оскар Отте
О. Отте
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|1
|3
30
Аслан Карацев
А. Карацев
Комментарии
- 21 апреля 2022
-
14:52
-
14:50
-
14:42
-
14:31
-
14:08
-
13:28
-
13:15
-
13:05
-
12:40
-
12:23
-
12:10
-
11:53
-
11:16
-
10:58
-
10:08
-
10:00
-
09:54
-
09:41
-
08:45
-
07:43
-
03:44
-
00:57
-
00:43
-
00:20
- 20 апреля 2022
-
23:09
-
21:33
-
21:29
-
21:19
-
20:53
-
20:30
-
20:16
-
20:06
-
19:34
-
19:26
-
19:16
Партнерский контент