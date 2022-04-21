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Карацев в трёх сетах уступил 67-й ракетке мира из Германии на турнире ATP-250 в Белграде

Карацев в трёх сетах уступил 67-й ракетке мира из Германии на турнире ATP-250 в Белграде
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Российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться в третий круг грунтового турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). Он потерпел поражение от немецкого теннисиста Оскара Отте в трёх сетах со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 3:6.

Продолжительность поединка составила 2 часа 19 минут. Карацев пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал лишь один брейк-пойнт из восьми. На счету Отте — десять эйсов, три двойные ошибки и пять использованных брейк-пойнтов из 13.

В третьем круге турнира Отте встретится с итальянцем Фабио Фоньини.

Общий призовой фонд турнира составил € 534 555. Его действующим чемпионом является именно Карацев, который в прошлогоднем финале обыграл итальянца Маттео Берреттини.

Белград. 2-й круг
21 апреля 2022, четверг. 12:10 МСК
Оскар Отте
67
Германия
Оскар Отте
О. Отте
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 6
7 7 		1 3
         
Аслан Карацев
30
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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