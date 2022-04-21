Ольховский назвал причину поражения Карацева во втором круге турнира ATP в Белграде

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение российского теннисиста Аслана Карацева во втором круге турнира категории ATP-250 в Белграде.

Карацев потерпел поражение от немецкого теннисиста Оскара Отте в трёх сетах со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 3:6.

«Аслану нужно почувствовать уверенность на грунте. У него второй матч и второе поражение: нет уверенности на грунте. На грунте и харде разная игра. Может быть, Аслану нужно более долгое время, чтобы перестроиться. Карацев выиграл в Сиднее. Начало сезона было неплохим, а дальше потерял уверенность», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Общий призовой фонд турнира в Белграде составил € 534 555. Его действующим чемпионом является именно Карацев, который в прошлогоднем финале обыграл итальянца Маттео Берреттини.