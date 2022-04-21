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Андрей Рублёв одержал волевую победу над 93-й ракеткой мира и вышел в 1/4 финала Белграда

Андрей Рублёв одержал волевую победу над 93-й ракеткой мира и вышел в 1/4 финала Белграда
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Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв победил в матче второго круга на турнире в Белграде (Сербия). Его соперником был представитель Чехии Иржи Легечка, занимающий 93-е место в рейтинге ATP. Рублёв проиграл первый сет, но выиграл следующие две партии и вышел в четвертьфинал. Счёт матча — 4:6, 7:6 (7:1), 6:2 в пользу россиянина. Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут.

Рублёв совершил пять эйсов и шесть раз ошибся на подаче. Он реализовал 2 брейк-пойнта из 5 (процент реализации — 40%). Соперник россиянина дважды подал навылет и допустил две двойные ошибки, реализовав лишь 1 брейк-пойнт из 4 (25%).

В четвертьфинале Андрей Рублёв сыграет с победителем противостояния Хольгер Руне (Дания) — Таро Дэниэл (Япония). Четвертьфинальные матчи пройдут завтра, 22 апреля.

Белград. 2-й круг
21 апреля 2022, четверг. 14:00 МСК
Иржи Легечка
93
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 1 2
4 		7 7 6
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

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