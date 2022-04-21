Касаткина в двух сетах проиграла Жабер и завершила свои выступления на турнире в Штутгарте

Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

26-я ракетка мира потерпела поражение от тунисской теннисистки Онс Жабер в двух сетах со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты.

За два сета Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и рейлизовала все три заработанных брейк-пойнта. На счету 10-й ракетки мира Жабер — ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и всего пять брейков при двенадцати брейк-пойнтах.

В четвертьфинале турнира в Штутгарте Онс Жабер встретится с третьей ракеткой мира Паулой Бадосой.

Призовой фонд турнира в этом году составил $ 703 580. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка Эшли Барти, которая в марте этого года завершила профессиональную карьеру.