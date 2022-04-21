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Касаткина в двух сетах проиграла Жабер и завершила свои выступления на турнире в Штутгарте

Касаткина в двух сетах проиграла Жабер и завершила свои выступления на турнире в Штутгарте
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Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

26-я ракетка мира потерпела поражение от тунисской теннисистки Онс Жабер в двух сетах со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты.

За два сета Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и рейлизовала все три заработанных брейк-пойнта. На счету 10-й ракетки мира Жабер — ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и всего пять брейков при двенадцати брейк-пойнтах.

В четвертьфинале турнира в Штутгарте Онс Жабер встретится с третьей ракеткой мира Паулой Бадосой.

Призовой фонд турнира в этом году составил $ 703 580. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка Эшли Барти, которая в марте этого года завершила профессиональную карьеру.

Штутгарт. 2-й круг
21 апреля 2022, четверг. 15:20 МСК
Онс Жабер
10
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Дарья Касаткина
26
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Комментарии
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