Касаткина в двух сетах проиграла Жабер и завершила свои выступления на турнире в Штутгарте

Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
26-я ракетка мира потерпела поражение от тунисской теннисистки Онс Жабер в двух сетах со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты.
За два сета Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и рейлизовала все три заработанных брейк-пойнта. На счету 10-й ракетки мира Жабер — ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и всего пять брейков при двенадцати брейк-пойнтах.
В четвертьфинале турнира в Штутгарте Онс Жабер встретится с третьей ракеткой мира Паулой Бадосой.
Призовой фонд турнира в этом году составил $ 703 580. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка Эшли Барти, которая в марте этого года завершила профессиональную карьеру.
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