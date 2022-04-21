Камельзон — о сопернике Рублёва Легечке: если бы меня пустили — попробовал бы его обыграть

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу российского теннисиста Андрея Рублёва в матче второго круга на турнире в Белграде (Сербия) с чехом Иржи Легечкой. Встреча закончилась со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 6:2.



«Что это за чех такой? 93-я ракетка мира? Знаете, 93-ю ракетку мира, если бы меня пустили играть, — я бы попробовал обыграть. Проиграл первый сет? Это не имеет значения. Андрей не может проигрывать таким теннисистам. То, что может проиграть сет и иногда неудачно стартует — об этом я говорю всё время.



Чех молодец, что зацепился в первом сете, но в теннисе важен результат. Надеюсь, что Рублёв сумеет извлечь из этого какие-то моменты. Он играет со второго круга — это его первая игра. Стартовать всегда волнительно. В первой сотке рейтинга мужики всегда могут преподнести сюрприз. Андрей — молодец, что сумел пройти дальше», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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