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Рублёв объяснил, почему едва не уступил 93-й ракетке мира на турнире в Белграде

Рублёв объяснил, почему едва не уступил 93-й ракетке мира на турнире в Белграде
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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в 1/4 финала грунтового турнира в Белграде (Сербия). В матче второго круга соперником россиянина был чех Иржи Легечка, занимающий 93-е место в рейтинге ATP.

Рублёв проиграл первый сет, но выиграл следующие две партии и вышел в четвертьфинал. Счёт матча — 4:6, 7:6 (7:1), 6:2 в пользу россиянина. Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут.

«Побеждать нелегко, ведь все играют на хорошем уровне. Вы видели, что я сегодня был действительно близок к поражению. Это нелегко, ведь ребята становятся всё сильнее, они прогрессируют, играют всё лучше и лучше.

Надеюсь, что в четвертьфинале я смогу показать лучшую версию своего тенниса. Посмотрим, как всё сложится», — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.

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