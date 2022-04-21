Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Стамбуле (Турция). В матче второго круга 122-я ракетка мира Потапова нанесла поражение хорватке Петре Мартич, которая занимает 60-е место в рейтинге WTA.



Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 10 минут.



Мартич один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Потапова дважды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.



Следующей соперницей Потаповой станет испанка Сара Соррибес-Тормо. Отметим, что испанская теннисистка в матче второго круга обыграла россиянку Варвару Грачёву.

Призовой фонд грунтового турнира в Стамбуле превышает $ 230 тыс.