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Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле

Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле
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Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Стамбуле (Турция). В матче второго круга 122-я ракетка мира Потапова нанесла поражение хорватке Петре Мартич, которая занимает 60-е место в рейтинге WTA.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 10 минут.

Мартич один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Потапова дважды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

Следующей соперницей Потаповой станет испанка Сара Соррибес-Тормо. Отметим, что испанская теннисистка в матче второго круга обыграла россиянку Варвару Грачёву.

Призовой фонд грунтового турнира в Стамбуле превышает $ 230 тыс.

Стамбул. 2-й круг
21 апреля 2022, четверг. 17:05 МСК
Петра Мартич
60
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Анастасия Потапова
122
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Комментарии
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