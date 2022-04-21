Джокович одержал волевую победу в матче с Кецмановичем и вышел в полуфинал в Белграде

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в полуфинал грунтового турнира в Белграде (Сербия). В матче 1/4 финала он обыграл соотечественника Миомира Кецмановича. Матч двух сербских теннисистов закончился со счётом 4:6, 6:3, 6:3.



Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. Джокович выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. Кецманович, занимающий 38-е место в рейтинге ATP, четырежды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми.



В полуфинале Джокович сыграет с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Тьяго Монтейро (Бразилия). Этот матч также состоится сегодня.

Призовой фонд турнира в Белграде превышает € 500 тыс.