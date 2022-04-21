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Джокович одержал волевую победу в матче с Кецмановичем и вышел в полуфинал в Белграде

Джокович одержал волевую победу в матче с Кецмановичем и вышел в полуфинал в Белграде
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в полуфинал грунтового турнира в Белграде (Сербия). В матче 1/4 финала он обыграл соотечественника Миомира Кецмановича. Матч двух сербских теннисистов закончился со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. Джокович выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. Кецманович, занимающий 38-е место в рейтинге ATP, четырежды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале Джокович сыграет с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Тьяго Монтейро (Бразилия). Этот матч также состоится сегодня.

Призовой фонд турнира в Белграде превышает € 500 тыс.

Белград. 1/4 финала
21 апреля 2022, четверг. 17:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 3
         
Миомир Кецманович
38
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
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