Профсоюз игроков опубликовал заявление об отстранении россиян и белорусов от Уимблдона

Профсоюз профессиональных игроков в теннис (PTPA), который был создан по инициативе первой ракетки мира серба Новака Джоковича, опубликовал заявление в связи с решением организаторов Уимблдона не допустить на турнир россиян и белорусов. Ранее организаторы сообщили, что российские и белорусские теннисисты в этом году не будут допущены к участию.
В PTPA выступили против насилия в связи с украинскими событиями, но подчеркнули, что не считают правильным отстранение теннисистов по национальному признаку.
«Необходимо понимать, что многие российские и белорусские спортсмены потеряли возможность свободно выражать свои мысли из-за местных законов. Выступление против действий властей России или Беларуси может привести к заключению под стражу.
PTPA выступает против дискриминации теннисистов на основе национальности. Но мы также выступаем против тех игроков, которые поддерживают насилие в отношении невинных людей», — говорится в заявлении.
- 21 апреля 2022
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