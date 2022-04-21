Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кудерметова на отказе Богдан вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле

Кудерметова на отказе Богдан вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле
Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA-250 в Стамбуле (Турция). В матче второго круга она должна была сыграть с представительницей Румынии Аной Богдан. Но румынская теннисистка отказалась от игры. В результате Кудерметова на отказе вышла в четвертьфинал турнира.

Соперницей 29-й ракетки мира из России на стадии 1/4 финала турнира станет Анна Бондарь, которая представляет Венгрию.

Призовой фонд грунтового турнира в Стамбуле составил $ 239 477. Его действующей чемпионкой является румынка Сорана Кырстя.

Помимо Кудерметовой, борьбу на турнире продолжает ещё одна россиянка — Анастасия Потапова. Она в четвертьфинале встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Ранее Потапова в матче второго круга обыграла хорватку Петру Мартич (6:2, 6:3).

Стамбул. 2-й круг
21 апреля 2022, четверг. 18:30 МСК
Ана Богдан
90
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Вероника Кудерметова
29
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022