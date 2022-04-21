Кудерметова на отказе Богдан вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA-250 в Стамбуле (Турция). В матче второго круга она должна была сыграть с представительницей Румынии Аной Богдан. Но румынская теннисистка отказалась от игры. В результате Кудерметова на отказе вышла в четвертьфинал турнира.
Соперницей 29-й ракетки мира из России на стадии 1/4 финала турнира станет Анна Бондарь, которая представляет Венгрию.
Призовой фонд грунтового турнира в Стамбуле составил $ 239 477. Его действующей чемпионкой является румынка Сорана Кырстя.
Помимо Кудерметовой, борьбу на турнире продолжает ещё одна россиянка — Анастасия Потапова. Она в четвертьфинале встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Ранее Потапова в матче второго круга обыграла хорватку Петру Мартич (6:2, 6:3).
- 21 апреля 2022
-
23:18
-
22:52
-
22:33
-
22:16
-
21:38
-
21:08
-
20:03
-
19:37
-
18:38
-
18:25
-
17:53
-
17:33
-
17:09
-
16:43
-
16:32
-
16:19
-
16:15
-
16:12
-
16:05
-
15:25
-
14:52
-
14:50
-
14:42
-
14:31
-
14:08
-
13:28
-
13:15
-
13:05
-
12:40
-
12:23
-
12:10
-
11:53
-
11:16
-
10:58
-
10:08