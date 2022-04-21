Кудерметова на отказе Богдан вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA-250 в Стамбуле (Турция). В матче второго круга она должна была сыграть с представительницей Румынии Аной Богдан. Но румынская теннисистка отказалась от игры. В результате Кудерметова на отказе вышла в четвертьфинал турнира.



Соперницей 29-й ракетки мира из России на стадии 1/4 финала турнира станет Анна Бондарь, которая представляет Венгрию.



Призовой фонд грунтового турнира в Стамбуле составил $ 239 477. Его действующей чемпионкой является румынка Сорана Кырстя.

Помимо Кудерметовой, борьбу на турнире продолжает ещё одна россиянка — Анастасия Потапова. Она в четвертьфинале встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Ранее Потапова в матче второго круга обыграла хорватку Петру Мартич (6:2, 6:3).