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Рублёв прокомментировал решение организаторов Уимблдона не допускать россиян

Рублёв прокомментировал решение организаторов Уимблдона не допускать россиян
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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал решение британских властей и организаторов Уимблдона не допустить на турнир россиян и белорусов. Решение Рублёв назвал дискриминационным.

«Это ничего не изменит. То, что происходит сейчас — дискриминация. Власти Великобритании выступают за свободу слова, за демократию, но такие решения ей противоречат.

В конце концов, мы хотим соревноваться. Мы здесь не для того, чтобы говорить о политике, потому что я ничего в этом не понимаю. Я русский, родился в России и прожил всю свою жизнь в России. Просто хочу показать, что мы хорошие люди», – сказал Рублёв на пресс-конференции.

Если власти Великобритании не изменят решение, то турнир пропустит вторая ракетка мира Даниил Медведев и другие россияне.

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