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Рублёв предложил, чтобы россияне пожертвовали призовые от Уимблдона

Рублёв предложил, чтобы россияне пожертвовали призовые от Уимблдона
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Российский теннисист Андрей Рублёв, комментируя решение не допустить россиян на Уимблдон, заявил, что более целесообразным было бы пожертвование призовых российских спортсменов на гуманитарные нужды.

«Думаю, что у нас должна быть возможность выбора, хотим мы играть или нет. Если бы было какое-то заявление, которое мы должны подписать. Или если бы предлагали отдать призовые деньги на гуманитарные нужды, на помощь страдающим семьям, детям, мы бы это сделали.

И в этом случае власти Великобритании показали бы, что они выступают за мир. Что они хотят помочь. Думаю, что, если посчитать деньги, там могло бы быть около £ 1 млн. Это большая сумма. Теннис был бы первым и единственным видом спорта, который бы пожертвовал крупную сумму. Да ещё и через Уимблдон», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

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