Рублёв предложил, чтобы россияне пожертвовали призовые от Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублёв, комментируя решение не допустить россиян на Уимблдон, заявил, что более целесообразным было бы пожертвование призовых российских спортсменов на гуманитарные нужды.
«Думаю, что у нас должна быть возможность выбора, хотим мы играть или нет. Если бы было какое-то заявление, которое мы должны подписать. Или если бы предлагали отдать призовые деньги на гуманитарные нужды, на помощь страдающим семьям, детям, мы бы это сделали.
И в этом случае власти Великобритании показали бы, что они выступают за мир. Что они хотят помочь. Думаю, что, если посчитать деньги, там могло бы быть около £ 1 млн. Это большая сумма. Теннис был бы первым и единственным видом спорта, который бы пожертвовал крупную сумму. Да ещё и через Уимблдон», — сказал Рублёв на пресс-конференции.
- 21 апреля 2022
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