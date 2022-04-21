Циципас обыграл Ивашко на турнире в Барселоне, матч прерывался из-за дождя

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Барселоне (Испания). В матче второго круга турнира ATP-500 пятая ракетка мира Циципас обыграл белоруса Илью Ивашко. Встреча закончилась со счётом 6:1, 4:6, 6:2. При этом матч останавливался на некоторое время из-за дождя.



Циципас сделал пять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 15. Его соперник, занимающий 44-е место в рейтинге ATP, дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.



В четвертьфинале турнира в Барселоне Циципас сыграет с болгарином Григором Димитровым. Ранее тот обыграл Федерико Корию из Аргентины со счётом 4:6, 6:3, 6:4.



Призовой фонд турнира в Барселоне превышает € 2 млн. Действующим победителем соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлом году он в финале обыграл Циципаса.