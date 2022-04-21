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Циципас обыграл Ивашко на турнире в Барселоне, матч прерывался из-за дождя

Циципас обыграл Ивашко на турнире в Барселоне, матч прерывался из-за дождя
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Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Барселоне (Испания). В матче второго круга турнира ATP-500 пятая ракетка мира Циципас обыграл белоруса Илью Ивашко. Встреча закончилась со счётом 6:1, 4:6, 6:2. При этом матч останавливался на некоторое время из-за дождя.

Циципас сделал пять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 15. Его соперник, занимающий 44-е место в рейтинге ATP, дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

В четвертьфинале турнира в Барселоне Циципас сыграет с болгарином Григором Димитровым. Ранее тот обыграл Федерико Корию из Аргентины со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Призовой фонд турнира в Барселоне превышает € 2 млн. Действующим победителем соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлом году он в финале обыграл Циципаса.

Барселона. 2-й круг
21 апреля 2022, четверг. 20:40 МСК
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
1 		6 2
         
Илья Ивашко
44
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
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