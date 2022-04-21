Радукану вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте, там она сыграет со Свёнтек

Британская теннисистка Эмма Радукану пробилась в четвертьфинал турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). 12-я ракетка мира, чемпионка US Open — 2021 в матче второго круга обыграла Тамару Корпач из Германии.
Встреча завершилась со счётом 6:0, 2:6, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут.
Радукану пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Её соперница, занимающая 118-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из трёх.
Теперь в четвертьфинале престижного турнира Радукану встретится с польской теннисисткой Игой Свёнтек. Она в настоящее время возглавляет рейтинг WTA, являясь первой ракеткой мира.
Призовой фонд соревнований в Штутгарте составил $ 703 580. Их действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру по ходу текущего сезона.
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