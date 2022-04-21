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Радукану вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте, там она сыграет со Свёнтек

Радукану вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте, там она сыграет со Свёнтек
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Британская теннисистка Эмма Радукану пробилась в четвертьфинал турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). 12-я ракетка мира, чемпионка US Open — 2021 в матче второго круга обыграла Тамару Корпач из Германии.

Встреча завершилась со счётом 6:0, 2:6, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут.

Радукану пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Её соперница, занимающая 118-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из трёх.

Теперь в четвертьфинале престижного турнира Радукану встретится с польской теннисисткой Игой Свёнтек. Она в настоящее время возглавляет рейтинг WTA, являясь первой ракеткой мира.

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составил $ 703 580. Их действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру по ходу текущего сезона.

Штутгарт. 2-й круг
21 апреля 2022, четверг. 20:15 МСК
Тамара Корпач
118
Германия
Тамара Корпач
Т. Корпач
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		6 1
6 		2 6
         
Эмма Радукану
12
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Комментарии
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