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Билли Джин Кинг опубликовала заявление по отстранению россиян и белорусов от Уимблдона

Билли Джин Кинг опубликовала заявление по отстранению россиян и белорусов от Уимблдона
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Легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг прокомментировала решение организаторов Уимблдона не допустить на турнир российских и белорусских теннисистов. Американка опубликовала заявление, в котором выразила отношение к этому решению.

«Решение, касающееся участия россиян и белорусов в турнире было сложным и тяжёлым. Я ценю то, как организаторы справляются со сложностями.

Один из главных принципов WTA заключался в том, что любая девочка в мире, если она достаточно хороша, может участвовать в соревнованиях. Я поддерживала этот принцип в 1973 году, поддерживаю и сейчас.

Не могу поддержать отстранение кого бы то ни было от любого турнира просто из-за национальности этого человека. Теннис сильнее, когда мы держимся вместе», — говорится в заявлении Билли Джин Кинг.

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