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Александрова уступила на тай-брейке Контавейт и не смогла выйти в 1/4 финала в Штутгарте

Александрова уступила на тай-брейке Контавейт и не смогла выйти в 1/4 финала в Штутгарте
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Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия). В матче второго круга она в упорной борьбе уступила Анетт Контавейт из Эстонии.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:7 (5:7). Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут.

39-я ракетка мира Александрова сделала восемь эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из трёх. Её соперница, занимающая шестое место в рейтинге WTA, девять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей Контавейт станет белорусская теннисистка Арина Соболенко. Она в четвертьфинале обыграла канадку Бьянку Андрееску со счётом 6:1, 3:6, 6:2.

Штутгарт. 2-й круг
21 апреля 2022, четверг. 22:15 МСК
Анетт Контавейт
6
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 7 7
6 		3 6 5
         
Екатерина Александрова
39
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Комментарии
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