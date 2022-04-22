Александрова уступила на тай-брейке Контавейт и не смогла выйти в 1/4 финала в Штутгарте
Поделиться
Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия). В матче второго круга она в упорной борьбе уступила Анетт Контавейт из Эстонии.
Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:7 (5:7). Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут.
39-я ракетка мира Александрова сделала восемь эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из трёх. Её соперница, занимающая шестое место в рейтинге WTA, девять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.
Следующей соперницей Контавейт станет белорусская теннисистка Арина Соболенко. Она в четвертьфинале обыграла канадку Бьянку Андрееску со счётом 6:1, 3:6, 6:2.
Комментарии
- 22 апреля 2022
-
00:35
-
00:18
- 21 апреля 2022
-
23:44
-
23:18
-
22:52
-
22:33
-
22:16
-
21:38
-
21:08
-
20:03
-
19:37
-
18:38
-
18:25
-
17:53
-
17:33
-
17:09
-
16:43
-
16:32
-
16:19
-
16:15
-
16:12
-
16:05
-
15:25
-
14:52
-
14:50
-
14:42
-
14:31
-
14:08
-
13:28
-
13:15
-
13:05
-
12:40
-
12:23
-
12:10
-
11:53
Партнерский контент