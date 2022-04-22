Александрова уступила на тай-брейке Контавейт и не смогла выйти в 1/4 финала в Штутгарте

Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия). В матче второго круга она в упорной борьбе уступила Анетт Контавейт из Эстонии.



Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:7 (5:7). Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут.



39-я ракетка мира Александрова сделала восемь эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из трёх. Её соперница, занимающая шестое место в рейтинге WTA, девять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.



Следующей соперницей Контавейт станет белорусская теннисистка Арина Соболенко. Она в четвертьфинале обыграла канадку Бьянку Андрееску со счётом 6:1, 3:6, 6:2.