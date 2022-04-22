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Карен Хачанов прокомментировал отстранение российских теннисистов от Уимблдона

Карен Хачанов прокомментировал отстранение российских теннисистов от Уимблдона
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Российский теннисист Карен Хачанов высказался о решении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

«По поводу Уимблдона — очевидно, что я очень расстроен. Действительно огорчён и опустошен из-за того, что такие вещи происходят прямо сейчас, что мы дошли до этой точки. Для меня это один из самых классных турниров в мире, он особенный. Я хорошо выступил на нём в прошлом году, когда дошёл до четвертьфинала», — сказал Хачанов на пресс-конференции.

Напомним, ранее организаторы Уимблдона официально объявили, что российские теннисисты не будут допущены к турниру. Это вызвало раскол в теннисном мире. ATP и WTA разрешают россиянам выступать на проводимых ими турнирах, но только в нейтральном статусе.

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