Новак Джокович высказался о предстоящем матче с Кареном Хачановым в полуфинале в Белграде

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович рассказал об ожиданиях от полуфинального противостояния на турнире в Белграде (Сербия) с российским теннисистом Кареном Хачановым. Матч Джокович — Хачанов состоится завтра, 23 апреля.

«Мне очень приятно, что я буду играть не с сербом (улыбается). Это очень хорошая перемена», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

До этого Джокович на турнире в Белграде провёл два матча с соотечественниками. Во втором круге он сломил сопротивление Ласло Джере, а в четвертьфинале победил Миомира Кецмановича.

Сегодня, 22 апреля, в Белграде состоятся два четвертьфинала: Фабио Фоньини (Италия) — Оскар Отте (Германия) и Андрей Рублёв (Россия) — Таро Дэниэл (Япония).

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