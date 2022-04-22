Карен Хачанов высказался о предстоящем матче с Джоковичем, которого побеждал лишь раз

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал об ожиданиях от полуфинального противостояния на турнире в Белграде (Сербия) с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. Матч Джокович — Хачанов состоится завтра, 23 апреля.

Джокович и Хачанов сыграли между собой шесть встреч в рамках турниров ATP, и лишь в одном случае сильнее оказался россиянин. Последний их матч состоялся на «Ролан Гаррос» 2020 года, когда победил Джокович.

«Да, Новак выиграл последний матч. Сейчас ситуация иная. Это его центр, его город, его страна, его болельщики. Тут всё его.

Ожидаю хорошей атмосферы. Я понимаю, что его поддержат трибуны, но надеюсь, что и меня немного поприветствуют. Трибуны будут забиты. Будет интересный матч, и я надеюсь, что получится хорошая битва. Не мог бы желать себе лучшего соперника в полуфинале», — приводит слова Хачанова пресс-служба турнира в Белграде.

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