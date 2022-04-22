ATP может частично заморозить рейтинг игроков, которых не допустят к турнирам в Британии

На следующей неделе ATP рассмотрит возможные меры по защите российских и белорусских теннисистов, которых отстранили от участия в турнирах Великобритании, включая Уимблдон, сообщает Daily Mail. По данным источника, будут обсуждаться шаги, направленные на обеспечение справедливости в рейтинге ATP.
Один из вариантов — частичная заморозка рейтинга игроков, которых отстранили от турниров. Аналогичная мера использовалась во время пандемии коронавируса. В этом случае в рейтинге будут учитываться прошлые результаты игроков на британских турнирах.
Будет рассмотрено и другое предложение — лишить британские турниры права разыгрывать рейтинговые очки, но этот шаг маловероятен.
Ранее в ATP осудили отстранение российских и белорусских теннисистов.
Российские теннисисты против «Большой тройки». Все победы!
- 22 апреля 2022
-
10:41
-
10:12
-
08:05
-
07:43
-
07:33
-
00:35
-
00:18
- 21 апреля 2022
-
23:44
-
23:18
-
22:52
-
22:33
-
22:16
-
21:38
-
21:08
-
20:03
-
19:37
-
18:38
-
18:25
-
17:53
-
17:33
-
17:09
-
16:43
-
16:32
-
16:19
-
16:15
-
16:12
-
16:05
-
15:25
-
14:52
-
14:50
-
14:42
-
14:31
-
14:08
-
13:28
-
13:15