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ATP может частично заморозить рейтинг игроков, которых не допустят к турнирам в Британии

ATP может частично заморозить рейтинг игроков, которых не допустят к турнирам в Британии
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На следующей неделе ATP рассмотрит возможные меры по защите российских и белорусских теннисистов, которых отстранили от участия в турнирах Великобритании, включая Уимблдон, сообщает Daily Mail. По данным источника, будут обсуждаться шаги, направленные на обеспечение справедливости в рейтинге ATP.

Один из вариантов — частичная заморозка рейтинга игроков, которых отстранили от турниров. Аналогичная мера использовалась во время пандемии коронавируса. В этом случае в рейтинге будут учитываться прошлые результаты игроков на британских турнирах.

Будет рассмотрено и другое предложение — лишить британские турниры права разыгрывать рейтинговые очки, но этот шаг маловероятен.

Ранее в ATP осудили отстранение российских и белорусских теннисистов.

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