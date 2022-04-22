Радукану призвала не сравнивать её путь с карьерой Свёнтек

Чемпионка US Open Эмма Радукану перед матчем 1/4 финала турнира в Штутгарте (Германия), в котором она встретится с польской теннисисткой Игой Свёнтек, отказалась проводить параллели в карьерных путях спортсменок. Свёнтек в юном возрасте выиграла «Ролан Гаррос».



«Ига играет в теннис с полным графиком уже несколько лет. Она была на ITF туре, выступала на WTA туре. Я же не играла 18 месяцев, готовилась к экзаменам, сыграла гораздо меньше турниров и меньше тренировалась. Я тренировалась где-то три раза в неделю, суммарно 10 часов в неделю. Сейчас мне нужно больше игровой практики.



Сейчас не стоит сравнивать наши карьерные пути, они различные. После того как она одержала победу на турнире «Большого шлема», Ига показывала стабильные результаты. Не знаю, как всё сложится у меня, но уверена, что смогу добиться этого», — цитирует Радукану Tennis365.

Новость по теме Радукану вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте, там она сыграет со Свёнтек