В WTA задумались о введении санкций против Уимблдона и LTA, отстранивших россиян

В WTA рассматривают возможность введения санкций против Уимблдона и Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA), которые отстранили российских теннисистов от турнира. Об этом сообщает французское издание L'Equipe, ссылаясь на электронное письмо, которое глава WTA Стив Саймон адресовал спортсменам.

Ранее было объявлено, что российские и белорусские теннисисты не смогут принять участия в Уимблдоне 2022 года. Это идёт вразрез с позицией ATP и WTA. Организации разрешают россиянам и белорусам выступать в турнирах, но только в нейтральном статусе.

Уимблдон 2022 года пройдёт с 27 июня по 10 июля. В мужском одиночном разряде действующим победителем является серб Новак Джокович, в женском одиночном — австралийка Эшли Барти, которая уже завершила карьеру в возрасте 25 лет.

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