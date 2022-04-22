В ATP отреагировали на фото «сладкой жизни» Роджера Федерера в Венеции

Пресс-служба ATP оставила комментарий под постом в соцсетях 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, швейцарца Роджера Федерера. Ранее Федерер показал фотографии с отдыха в Венеции, подписав их словами «сладкая жизнь».
«Отлично выглядишь, Роджер! Надеемся вскоре вновь увидеть, как ты выступаешь на корте!» — отмечается в комментарии пресс-службы ATP под соответствующим постом Федерера.
Фото: из личного архива роджера федерера
Фото: из личного архива роджера федерера
Фото: из личного архива роджера федерера
Роджер Федерер досрочно завершил сезон-2021 из-за необходимости в операции на колене. Это произошло в начале июля. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. Из-за продолжительного отсутствия в туре швейцарец вылетел уже из топ-40 рейтинга ATP.
Ранее Федерер подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. При этом он снялся с Открытого чемпионата Франции. На данный момент неизвестно, примет ли Роджер участие в Уимблдоне.
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