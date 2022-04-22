Новак Джокович назвал своего «теннисного отца»

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович рассказал, кого считает своим отцом в том, что касается игры в теннис. Джокович назвал тренера Николу Пилича, под руководством которого Новак занимался с 12 до 16 лет.

Вчера, 21 апреля, 83-летний Пилич посетил четвертьфинальный матч турнира в Белграде, в котором Джокович обыграл соотечественника, Миомира Кецмановича.

«Пилич — мой теннисный отец. Было приятно вновь увидеться с ним спустя несколько лет. Он был здесь со своей супругой.

Он не стареет, не меняется. Он такой же, какой был 20 лет назад. Ему 83, и он говорит, что каждый день играет в теннис по три часа. Так держать!

Никола — это кладезь мудрости и опыта. Он очень помог мне. Он и его супруга обращались со мной так, словно я был их сыном. Никогда не забуду того, что они сделали для меня. Моя семья считает их членами семьи», — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира в Белграде.

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