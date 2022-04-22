Вихлянцева высказалась об отстранении россиян от Уимблдона

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева, занимающая 257-е место в рейтинге WTA, высказалась об отстранении российских теннисистов от Уимблдона и других турниров в Великобритании. Спортсменка подчеркнула, что неправильно делать виноватыми российских теннисистов.



Россиян и белорусов отстранили от Уимблдона и других английских турниров из-за украинских событий.



«Я — россиянка, я живу в России, но моя работа — играть в теннис. Мы выходим на корт без флага, представляем только себя. Уимблдон — мой любимый турнир. Жаль, что я не смогу сыграть там. Я считаю, что спортсменов не в чем винить», — цитирует Вихлянцеву Sportface.it.

Ранее организаторов турнира раскритиковал российский теннисист Андрей Рублёв. Он предложил допустить россиян и белорусов и отправить их призовые на гуманитарные нужды.

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