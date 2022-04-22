Чесноков поддержал Рублёва, готового передать призовые за Уимблдон на гуманитарную помощь

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал слова восьмой ракетки мира, российского теннисиста Андрея Рублёва. Ранее Рублёв, комментируя решение не допустить россиян на Уимблдон, заявил, что более целесообразным было бы пожертвование призовых российских спортсменов на гуманитарные нужды.

«Абсолютно согласен с ним. Главная проблема — это Royal Family, вот этот Duke of England (королевская семья, герцог Англии. — Прим. «Чемпионата»). Он не хочет хочет вручать трофей, если выиграет русский или белорус. Это ни в какие рамки не залезает», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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