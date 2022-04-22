Андрей Чесноков: всем игрокам нужно бойкотировать Уимблдон. Надо поставить их на место

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков призвал теннисистов бойкотировать Уимблдон, после того как организаторы турнира отстранили россиян и белорусов.
«Что касается возможных санкций WTA к Уимблдону, то согласен абсолютно. Надо их на место поставить. Я считаю, что ATP и WTA должны защищать игроков. У нас и так нет ни гимна, ни флага. Я могу понять, если взять бизнесмена, который получал правительственную поддержку. Но тут игроки, которые вообще всю жизнь пробивались сами. Все деньги абсолютно чистейшие. Рублёв ещё в Дубае написал: «No war please». Он сам предложил: «Давайте мы будем играть Уимблдон, мы все деньги отдадим на гуманитарную помощь».
Англия порождает ненависть. Рублёв выиграл турнир в Роттердаме. С кем он выиграл пару? С украинцем Молчановым. Это говорит о том, что есть человеческие вещи. А Уимблдон хочет всё превратить в нечеловеческие вещи. Надо взять и просто бойкотировать всем игрокам Уимблдон, сказать: «Вы знаете, извините, турнира не будет», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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