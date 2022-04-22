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Андрей Чесноков: всем игрокам нужно бойкотировать Уимблдон. Надо поставить их на место

Андрей Чесноков: всем игрокам нужно бойкотировать Уимблдон. Надо поставить их на место
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков призвал теннисистов бойкотировать Уимблдон, после того как организаторы турнира отстранили россиян и белорусов.

«Что касается возможных санкций WTA к Уимблдону, то согласен абсолютно. Надо их на место поставить. Я считаю, что ATP и WTA должны защищать игроков. У нас и так нет ни гимна, ни флага. Я могу понять, если взять бизнесмена, который получал правительственную поддержку. Но тут игроки, которые вообще всю жизнь пробивались сами. Все деньги абсолютно чистейшие. Рублёв ещё в Дубае написал: «No war please». Он сам предложил: «Давайте мы будем играть Уимблдон, мы все деньги отдадим на гуманитарную помощь».

Англия порождает ненависть. Рублёв выиграл турнир в Роттердаме. С кем он выиграл пару? С украинцем Молчановым. Это говорит о том, что есть человеческие вещи. А Уимблдон хочет всё превратить в нечеловеческие вещи. Надо взять и просто бойкотировать всем игрокам Уимблдон, сказать: «Вы знаете, извините, турнира не будет», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Готовы отдать призовые семьям, детям, которые страдают». Рублёв обратился к Уимблдону «Готовы отдать призовые семьям, детям, которые страдают». Рублёв обратился к Уимблдону

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