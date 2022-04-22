Корретха призвал Надаля пропустить турнир в Мадриде

Бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха прокомментировал планы испанца Рафаэля Надаля вернуться на корт на турнире в Мадриде (Испания). По мнению эксперта, Надалю стоит повременить с возвращением. Испанец уже пропустил четыре недели из-за травмы. Ранее у него диагностировали перелом рёбер.



«Я думаю, что Рафе предстоит принять важное решение об участии в турнире в Мадриде. Наверное, это действительно тяжёлый выбор. Я видел, как он тренируется, какие у него планы. Готов ли он играть в Мадриде? И является ли Мадрид подходящим местом для его возвращения?



Обычно там он чувствует себя немного некомфортно. Там ему не удаётся контролировать мяч так, как он привык. На таком турнире могут быть соперники, которые могут обыграть его и навредить ему. Возможно, он и будет готов вернуться на турнире в Мадриде, но я не уверен, что он решит так поступить», — цитирует Корретху Tennis365.

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