Андрей Рублёв уверенно обыграл Таро Дэниэла и пробился в полуфинал турнира в Белграде

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия).

Его соперником был представитель Японии Таро Дэниэл, занимающий 104-е место в рейтинге ATP. Рублёв уверенно победил в двух сетах со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут.

Рублёв совершил пять эйсов и один раз ошибся на подаче. Он реализовал три брейк-пойнта из семи (процент реализации — 43%). Соперник россиянина дважды подал навылет и не допустил двойных ошибок. Он не реализовал единственный брейк-пойнт.

В полуфинале турнира в Белграде Андрей Рублёв сразится с итальянцем Фабио Фоньини, который ранее сегодня, 22 апреля, обыграл немца Оскара Отте.