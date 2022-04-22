Андрей Рублёв уверенно обыграл Таро Дэниэла и пробился в полуфинал турнира в Белграде
Поделиться
Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия).
Его соперником был представитель Японии Таро Дэниэл, занимающий 104-е место в рейтинге ATP. Рублёв уверенно победил в двух сетах со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут.
Рублёв совершил пять эйсов и один раз ошибся на подаче. Он реализовал три брейк-пойнта из семи (процент реализации — 43%). Соперник россиянина дважды подал навылет и не допустил двойных ошибок. Он не реализовал единственный брейк-пойнт.
В полуфинале турнира в Белграде Андрей Рублёв сразится с итальянцем Фабио Фоньини, который ранее сегодня, 22 апреля, обыграл немца Оскара Отте.
Белград. 1/4 финала
22 апреля 2022, пятница. 16:10 МСК
104
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Комментарии
- 22 апреля 2022
-
17:57
-
17:52
-
17:40
-
17:36
-
17:27
-
16:48
-
16:10
-
15:44
-
14:53
-
14:37
-
14:30
-
14:02
-
13:55
-
13:07
-
11:51
-
11:39
-
10:41
-
10:12
-
08:05
-
07:43
-
07:33
-
00:35
-
00:18
- 21 апреля 2022
-
23:44
-
23:18
-
22:52
-
22:33
-
22:16
-
21:38
-
21:08
-
20:03
-
19:37
-
18:38
-
18:25
-
17:53
Партнерский контент