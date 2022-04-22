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Андрей Рублёв уверенно обыграл Таро Дэниэла и пробился в полуфинал турнира в Белграде

Андрей Рублёв уверенно обыграл Таро Дэниэла и пробился в полуфинал турнира в Белграде
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Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия).

Его соперником был представитель Японии Таро Дэниэл, занимающий 104-е место в рейтинге ATP. Рублёв уверенно победил в двух сетах со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут.

Рублёв совершил пять эйсов и один раз ошибся на подаче. Он реализовал три брейк-пойнта из семи (процент реализации — 43%). Соперник россиянина дважды подал навылет и не допустил двойных ошибок. Он не реализовал единственный брейк-пойнт.

В полуфинале турнира в Белграде Андрей Рублёв сразится с итальянцем Фабио Фоньини, который ранее сегодня, 22 апреля, обыграл немца Оскара Отте.

Белград. 1/4 финала
22 апреля 2022, пятница. 16:10 МСК
Таро Дэниэл
104
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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