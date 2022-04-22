Тарпищев — о словах Рублёва: думаю, он и не знает, что такое гуманитарная помощь

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о словах восьмой ракетки мира, российского теннисиста Андрея Рублёва. Ранее Рублёв, комментируя решение не допустить россиян на Уимблдон, заявил, что более целесообразным было бы пожертвование призовых российских спортсменов на гуманитарные нужды.

«Зачем мусолить непонятно что? Я считаю, что всё это неправильно. Спорт политизировали. Весь мир выступил против решения Уимблдона: и Навратилова, и Джокович. Не знаю, что Рублёв лепит про гуманитарную помощь. Я думаю, что он и не знает, что такое гуманитарная помощь. Спортсмен сказал, зачем меня делать с ним врагами? У Андрея надо спросить, что он имел в виду. Он пытается выступать осторожно, чтобы его не зацепили. Кому он обещал, что обещал, я не очень понимаю», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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