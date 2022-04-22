Соболенко в трёх сетах обыграла Контавейт и прошла в 1/2 финала турнира в Штутгарте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал грунтового турнира в Штутгарте (Германия). В четвертьфинальном матче она одолела шестую ракетку мира из Эстонии Анетт Контавейт.

Встреча закончилась со счётом 6:4, 3:6, 6:1. Соперницы провели на корте 1 час 47 минут.

Четвёртая ракетка мира Соболенко десять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Контавейт выполнила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Соболенко станет третья ракетка мира Паула Бадоса. Испанка ранее сегодня, 22 апреля, обыграла представительницу Туниса Онс Жабер.

Призовой фонд турнира в Штутгарте превышает $ 700 тыс.