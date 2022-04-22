Селиваненко — о победе Рублёва: соперников такого плана Андрей должен обыгрывать на классе

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал выход россиянина Андрея Рублёва в полуфинал турнира категории ATP-250 в Белграде. Там восьмая ракетка мира сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.

«Любая уверенная победа показывает, что игрок набирает форму по ходу турнира. По сути, это второй турнир для Рублёва после Монте-Карло, где он сыграл не совсем так, как хотел. Андрей на классе должен обыгрывать соперников такого плана», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, сегодня, 22 апреля, Рублёв одержал победу в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). Его соперником был представитель Японии Таро Дэниэл, занимающий 104-е место в рейтинге ATP. Рублёв уверенно победил в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.