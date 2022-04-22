Ольховский: предложение Рублёва о гуманитарной помощи — хороший и правильный шаг

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о словах восьмой ракетки мира, российского теннисиста Андрея Рублёва.

Ранее Рублёв, комментируя решение не допустить россиян на Уимблдон, заявил, что более целесообразным было бы пожертвование призовых российских спортсменов на гуманитарные нужды.



«Рублёв сказал всё, как есть. Естественно, что дискриминация идёт. Но это уже никого не волнует, хотя понимают все. Что касается гуманитарной помощи, то благотворительность везде приветствуется. На мой взгляд, это очень хороший и правильный шаг.



Не думаю, что Уимблдон в итоге растает — это же политическое решение. Думаю, поблажек оттуда не будет. Понравилось, что WTA рассматривает санкции. Получается, любой частный клуб, который проводит турниры под эгидой ATP и WTA может решать, кто принимает участие, а кто нет», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.