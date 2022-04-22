Ольховский: не думаю, что возможен бойкот Уимблдона. У игроков одни доллары в глазах
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о возможности бойкота Уимблдона всеми теннисистами из-за отстранения россиян и белорусов.
«Что касается возможного бойкота Уимблдона при давлении ATP и WTA, то, думаю, они так не сделают. Был бойкот в 1972 году, но это был бойкот игроками: они просто не приехали. Сейчас игроки не настолько сплочённые. Сейчас у них одни доллары в глазах, а там такие суммы, что боюсь мало, кто откажется. Во всяком случае, если топ-20 или 30 могут себе позволить отказаться, то другие зарабатывают не астрономические деньги, поэтому не будут отказываться и идти на поводу. Мир поменялся», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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