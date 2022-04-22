«Мы не кричим: «Баньте их немедленно». Мы хотим знать их позицию». Цуренко — о россиянах

Украинская теннисистка Леся Цуренко высказалась после отстранения россиян от Уимблдона.

«Мы не кричим: «Баньте их немедленно». Мы хотим знать позицию людей. Хотим знать, что рядом с нами люди, которые хотя бы не поддерживают военную спецоперацию России на территории Украины (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Нам важно это знать, хотя понимаем, что может ничего не произойти и мы просто получим много критики. Но мы не можем молчать. Никто из двух стран не высказывается, но мы хотим защиту от профессиональных организаций. Если этого не произойдёт, мы, может быть, станем ещё сильнее, чем сейчас.

Сначала я думала отказываться от матчей с россиянками и белорусками, но потом передумала. Я наконец-то вылечила локоть и нормально возвращаюсь в тур, мне очень хочется играть. Для меня важен каждый матч, и я хочу побеждать абсолютно всех, из какой бы страны они ни были.

Не знаю, что будет, если я попаду по сетке на тех, кто поддерживает спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), на тех, чью позицию я точно знаю. Я не знаю точно, кто из всех россиянок поддерживает, а кто нет. Знаю только нескольких, но боюсь, что их очень много. Я реально этого боюсь. Это будет сильным моральным ударом», — приводит слова Цуренко ua.tribuna.com.