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Самсонова уверенно обыграла немку Зигемунд и стала полуфиналисткой турнира в Штутгарте

Самсонова уверенно обыграла немку Зигемунд и стала полуфиналисткой турнира в Штутгарте
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Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Она обыграла 231-ю ракетку мира, представительницу Германии Лауру Зигемунд в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.

Матч завершился за 1 час 48 минут. На счету 31-й ракетки мира Самсоновой — четыре подачи навылет, три двойные ошибки и всего три брейка при одиннадцати брейк-пойнтах. Её соперница Зигемунд за два сета не выполнила ни одного эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт из пяти.

В полуфинале турнира в Штутгарте Самсонова сыграет с победительницей пары Ига Свёнтек (Польша) — Эмма Радукану (Великобритания).

Призовой фонд соревнований в этом году составил $ 703 580. Финал состоится в воскресенье, 24 апреля.

Штутгарт. 1/4 финала
22 апреля 2022, пятница. 18:10 МСК
Лаура Зигемунд
231
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3  
7 		6  
         
Людмила Самсонова
31
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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