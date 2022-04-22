Самсонова уверенно обыграла немку Зигемунд и стала полуфиналисткой турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Она обыграла 231-ю ракетку мира, представительницу Германии Лауру Зигемунд в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.
Матч завершился за 1 час 48 минут. На счету 31-й ракетки мира Самсоновой — четыре подачи навылет, три двойные ошибки и всего три брейка при одиннадцати брейк-пойнтах. Её соперница Зигемунд за два сета не выполнила ни одного эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт из пяти.
В полуфинале турнира в Штутгарте Самсонова сыграет с победительницей пары Ига Свёнтек (Польша) — Эмма Радукану (Великобритания).
Призовой фонд соревнований в этом году составил $ 703 580. Финал состоится в воскресенье, 24 апреля.
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